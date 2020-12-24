التونسي “يوسف السرايري” حكمًا لمباراة “الاتحاد وبيراميدز”

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكم التونسي، يوسف السرايري، لقيادة مباراة الإياب بين “الاتحاد وبيراميدز” ضمن دور الـ “32” من الكونفدرالية.

ويُعدّ الدولي التونسي من الحكام المميزين في القارة السمراء، ويستطيع قيادة مباراة ممثل ليبيا، لبر الأمان، خاصة أن “الاتحاد” مُطالب بالفوز من أجل الاستمرار في البطولة، إذ إن “بيراميدز”، أنهى لقاء الذهاب بهدف نظيف، بينما قدّم لاعبو “الاتحاد” أداءً عاليًا، لكن لم يُكلّل بهدف.

ويدخل رجال “ذا كوستا” موقعة الإياب، دون أي ارتباك، ويسعون لتحقيق الفوز فيها، وإحياء حظوظهم، من جديد، لخطف ورقة التأهل.

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