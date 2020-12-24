“ريال مدريد” يتجاوز “غرناطة”.. ويُضيّق الخناق على “أتلتيكو”

واصل “ريال مدريد” صحوته في الدوري الإسباني، عقب تحقيقه الفوز الخامس على التوالي، وهذه المرة كانت “غرناطة” ضحية “المرينغي” في الجولة الـ 15 من “الليغا”.

وعلى ملعب “الفريدو دي ستيفانو”؛ دخل النادي الملكي، وعيونه على النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على المتصدر “أتلتيكو مدريد”، ولكن الشوط الأول للمباراة انتهى سلبي النتيجة، مع أفضلية لـ”الريال”.

وفي الشوط الثاني؛ قلب رجال المُدرب، زين الدين زيدان، النتيجة لصالحهم، والبداية؛ كانت مع البرازيلي “كاسيميرو”، الذي استطاع كسر دفاعات “غرناطة” وافتتاح النتيجة لفريقه.

أما هدّاف الفريق كريم بنزيمة؛ فقد انتظر حتى الدقيقة الـ 90 للتوقيع على الهدف الثاني لفريقه، وهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم؛ ليحافظ على صدارة هدافي “الليغا”.

فوزٌ؛ رفع به “ريال مدريد” رصيده إلى 32 نقطة، متساويًا مع جاره “أتلتيكو مدريد”، الذي تنقصه مباراتان في الدوري، بينما تجمّد رصيد “غرناطة” عند 21 نقطة في المركز السابع.

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