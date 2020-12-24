“نابولي”.. المُنتشي برفع العقوبة يُحقّق تعادلاً صعبًا مع “تورينو”

حقّق “نابولي” تعادلاً صعبًا على حساب ضيفه “تورينو” على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

ولم يدخل “نابولي”، المُنتشي بقرار إعادة مباراة “يوفنتوس”، ورفضه العقوبة المسلطة عليه بخصم نقطة من رصيده، المباراة بالشكل المطلوب؛ حيث استطاع “تورينو” في مطلع الشوط الثاني هزّ الشباك، عن طريق ارماندو انزو.

ولم يستطع “نابولي” العودة للمباراة إلا مع حلول الدقيقة الـ 90، عندما أحرز هدّافه لورنزو اينسيني، هدف التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة هدف لكل فريق، ويرفع “نابولي” رصيده للنقطة الـ 25 في المركز الخامس، بينما رفع “تورينو” رصيده للنقطة الثامنة في المركز الأخير.

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