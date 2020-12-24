اخبار الرياضة

أندية المنطقة الشرقية تُقاطع الدوري الممتاز

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت أندية المنطقة الشرقية رفضها التام لانطلاق الدوري الممتاز، في نسخته الجديدة 2020-2021، المُزمع انطلاقه، منتصف شهر يناير المقبل.

وقدمت عشرة أندية، عريضة أعلنت فيها، مقاطعة الدوري، إلى حين تقديم الدعم المادي لهم أُسوة بأندية المجموعة الأولى.

وضمّت القائمة أندية “دارنس والصداقة وشباب الجبل والانوار والنصر والهلال والتحدي والتعاون ونجوم اجدابيا وخليج سرت”.

ولا تملك هذه الأندية الإمكانيات المالية؛ لتجهيز فرقها لانطلاق الدوري الممتاز، والذي توقف منذ أكثر من عام ونصف؛ بسبب الحرب التي كانت دائرة في طرابلس، ثمّ بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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