“روما” يتجاوز “كالياري” ويقفز للمركز الثالث في “الكالشيو”

حقق “روما” فوزًا مستحقًا على “كالياري”، في ملعب “الأولمبيكو”، في العاصمة الإيطالية، قاده إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي.

وتقدم “ذئاب العاصمة” في الدقيقة الـ 11 عن طريق جوردان فيتو، لكن “كالياري” عدّل النتيجة عن طريق جواو بيديو، في الدقيقة الـ 55 لينتفض لاعبو “روما”، ويُحرز ادين دجيكو، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 71.

وبعدها بست دقائق؛ أضاف جيانلوكا مانشيني هدف الاطمئنان لفريق العاصمة؛ ليعود جواو بيبدو، ويقلّص الفارق من جديد لصالح “كالياري” من علامة الجزاء.

وانتهت المباراة لصالح “روما” بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين؛ ليرفع رصيده للنقطة الـ 27في المركز الثالث، بينما يتجمّد رصيد “كالياري” عند 14 نقطة في المركز الـ 15.

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