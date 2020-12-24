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منتخب الشباب يتعادل أمام المغرب ببطولة شمال أفريقيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل المنتخب الوطني للشباب في مباراته أمام نظيره المغربي بهدف لمثله في ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا موريتانيا 2021.

وتقدم المنتخب المغربي في الشوط الأول إلا أن المنتخب الوطني استطاع تسجيل هدف التعادل في الشوط في الثاني عن طريق المدافع محمد خليل.

ويحتاج المنتخب الوطني لنتيجة الفوز أو التعادل في مباراته القادمة أمام تونس في إطار الجولة الثالثة لضمان التأهل لبطولة أمم أفريقيا.

وقدم منتخب الشباب مستويات رفيعة ببطولة شمال أفريقيا حيث نجح في الفوز على منتخب الجزائر وكان ندا قويا للمنتخب المغربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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