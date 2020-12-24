منتخب الشباب يتعادل أمام المغرب ببطولة شمال أفريقيا

تعادل المنتخب الوطني للشباب في مباراته أمام نظيره المغربي بهدف لمثله في ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا موريتانيا 2021.

وتقدم المنتخب المغربي في الشوط الأول إلا أن المنتخب الوطني استطاع تسجيل هدف التعادل في الشوط في الثاني عن طريق المدافع محمد خليل.

ويحتاج المنتخب الوطني لنتيجة الفوز أو التعادل في مباراته القادمة أمام تونس في إطار الجولة الثالثة لضمان التأهل لبطولة أمم أفريقيا.

وقدم منتخب الشباب مستويات رفيعة ببطولة شمال أفريقيا حيث نجح في الفوز على منتخب الجزائر وكان ندا قويا للمنتخب المغربي.

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