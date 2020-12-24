ليبيا تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا للشباب

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تعادل المنتخب الوطني للشباب، اليوم الخميس، مع نظيره المغربي بهدف لمثله في ملعب رادس بتونس ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا موريتانيا 2021.

هدف المنتخب المغربي جاء الشوط الأول من زمن المباراة، إلا أ، المنتخب الوطني أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق المدافع محمد خليل.

يشار إلى المنتخب الوطني يحتاج لنتيجة الفوز أو التعادل في مباراته المقبلة أمام تونس في إطار الجولة الثالثة ليضمن تأهله إلى بطولة أمم أفريقيا التي ستستضيفها موريتانيا العام المقبل.

وسبق وأن تفوق المنتخب الوطني على نظيره الجزائري ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا بنتيجة (1-0) والتي احتضنها ملعب الهادي نفير بتونس.