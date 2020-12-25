“الاتحاد المصراتي” يخسر وُديًّا أمام “نجوم الأصابعة”

خسر فريق “الاتحاد المصراتي” مُباراته الوديّة، أمام نظيره “نجوم الأصابعة”؛ بهدفيْن مقابل هدف، في اللقاء الذي استضافه ملعب النادي.

وشهدت المباراة ضياع العديد من الفرص من قبل أصحاب الأرض، من بينها ركلة جزاء في الشوط الأول، بينما جاء هدفهم الوحيد، عن طريق مصعب الكيلاني.

ويعتبر “الاتحاد المصراتي” من أوائل الفرق التي بدأت تحضيراتها لانطلاق الدوري الممتاز، الُمزمع إقامته في منتصف شهر يناير القادم، حيث يسعى الفريق للمنافسة على اللقب في هذه النسخة.

ويقود الُمدرب رضا عطية، فريق “الاتحاد المصراتي” في نسخة الموسم الجديد من الدوري الممتاز؛ ويسعى جاهدًا للمنافسة على اللقب.

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