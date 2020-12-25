استعدادًا لـ”الممتاز”.. “المدينة” يتفوّق على “الشموع الرياضي” وُديًّا

تفوق فريق “المدينة” بهدف دون مقابل على فريق “الشموع الرياضي” وُديًّا، في المباراة التي استضافها ملعب طرابلس الدولي، ضمن تحضيراته لانطلاق الدوري الممتاز، وكذلك لتمثيل ليبيا في منافسات البطولة العربية للأندية.

وسجّل المهاجم العائد لصفوف “الحواتة”، المعتصم بوشناف، هدف المباراة الوحيد لصالح أبناء الُمدرب، عمر المريمي.

وبدأ فريق المدينة، منذ حوالي شهرين، تدريباته واستعداداته لمنافسات الدوري الممتاز الُمزمع انطلاقه منتصف شهر يناير القادم، حيث عزّز صفوفه بمجموعة من الصفقات.

ويحاول فريق “المدينة” المنافسة على هذا اللقب خلال الموسم، حيث تعاقد مع مجموعة من الأسماء، من بينها “علي سلامة وأحمد زكي ووائل اصديرة”.

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