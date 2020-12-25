“ريال مدريد” يبعث برسائل مودة وأمل لجمهوره.. بمناسبة العام الجديد

خاطبت إدارة “ريال مدريد”، ونجوم الفريق الأول، جماهيره العريضة، للتهنئة بحلول العام الجديد.

و قال رئيس النادي، فلورنتينو بيريز انه: في هذا الوقت العصيب؛ تريد إدارة النادي الملكي بعث رسالة مودة وتضامن وأمل وتمنى أطيب الأمنيات للجميع في العام الجديد، كما تتمنى أن تتحقق النجاحات معهم.

من جهته، قال قائد الفريق سيرخيو راموس إنهم، بدعم الجمهور، يتغلبون على كل شيء، وأكد أن الفريق سيُقاتل كما يفعل دائمًا.

أمّا المدير الفني، زين الدين زيدان، فقد أكد أنه يعلم أن هذه الأوقات عصيبة، ولكنه حثّ الجميع على أن يكونوا مُتّحدين أكثر من أي وقت مضى

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