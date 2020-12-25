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الأول منذ أعوام.. “عمومية الهلال” تعقد اجتماعها العادي لـ2020

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت الجمعية العمومية لنادي الهلال”، في بنغازي، اجتماعها العادي للعام 2020، بعد يوم من التأجيل؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ويُعدّ هذا الاجتماع هو الأول بالنادي، منذ ما يقرب 13 عامًا، وقد حضره رئيس الجمعية العمومية علي الورفلي، وعضوا رئاسة الجمعية العمومية “تيسير نجم وعلي الفسي”.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، التي تهمّ النادي؛ إذ استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة فوزي جعودة التقرير المالي لـ”الهلال”.

وطرحت الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات؛ أبرزها المشروع الاستثماري، كما عُرضت التقارير الفنية والإدارية للنادي المُحالة من قبل مجلس إدارة النادي، إضافة إلى مناقشة النظام الأساسي المُعدّ من قبل رئاسة الجمعية العمومية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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