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“إيفرتون” يحلّ ضيفُا على “شيفيلد يونايتد”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى “إيفرتون” إلى مواصلة نتائجه الجيّدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحلّ ضيفًا على “شيفيلد يونايتد”، مساء الغد، ضمن الجولة الـ 15.

ويحاول رجال المدير الفني “أنشيلوتي” تحقيق فوزهم الرابع على التوالي في “البريميرليغ”، ومواصلة مسيرتهم الجيّدة، هذا الموسم، خاصة بعد الخسارة في كأس الرابطة أمام “مانشستر يونايتد”، منذ يومين.

و قدم “إيفرتون” أداءً قويًا منذ بداية الموسم؛ مما جعله يتصدر جدول الترتيب، ولكن سرعان ما اضطربت نتائجه، ليتراجع إلى المركز الرابع، خلف كلٍّ من “ليفربول، ليستر سيتي، ومانشستر يونايتد”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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