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الاتحاد يواصل تحضيراته لمواجهة بيراميدز إيابا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل ممثل ليبيا فريق الاتحاد استعداداته اليومية في مصر لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي من منافسات الكونفدرالية والتي ستجمعه بفريق بيراميدز المصري في الخامس من يناير القادم.

وخاض الاتحاد مرانه الماضي بالملعب الجانبي لاستاد برج العرب ويسعى جاهدا للوصول لأقصى درجات الجاهزية للمواجهة المرتقبة أمام الفريق حيث انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدف دون رد.

وعلى الرغم من خسارته مباراة الذهاب إلا أن فريق الاتحاد ظهر بقوة وقدم مستوى نال اعجاب الجمهور الرياضي.

وغاب الثلاثي طلال فرحات ومؤيد القريتلي ومحمد الفرجاني عن تدريبات الفريق بسبب تعرضهم للإصابة في الفترة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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