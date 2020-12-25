الاتحاد يواصل تحضيراته لمواجهة بيراميدز إيابا

يواصل ممثل ليبيا فريق الاتحاد استعداداته اليومية في مصر لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي من منافسات الكونفدرالية والتي ستجمعه بفريق بيراميدز المصري في الخامس من يناير القادم.

وخاض الاتحاد مرانه الماضي بالملعب الجانبي لاستاد برج العرب ويسعى جاهدا للوصول لأقصى درجات الجاهزية للمواجهة المرتقبة أمام الفريق حيث انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدف دون رد.

وعلى الرغم من خسارته مباراة الذهاب إلا أن فريق الاتحاد ظهر بقوة وقدم مستوى نال اعجاب الجمهور الرياضي.

وغاب الثلاثي طلال فرحات ومؤيد القريتلي ومحمد الفرجاني عن تدريبات الفريق بسبب تعرضهم للإصابة في الفترة الماضية.

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