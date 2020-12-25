آرسنال يسعى لعرقلة تشيلسي

قمة مرتقبة في ملعب الإمارات بين آرسنال المستضيف وتشلسي الضيف لحساب الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وخسر آرسنال الغارق في وحل النتائج السلبية في بداية هذا الموسم مباراته الماضية في الدوري أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف، وتلقت شباكه أربعة أهداف كاملة من قبل مانشستر سيتي لحساب كأس الرابطة المحترفة.

وتجعل هذه النتائج السلبية والوضعية الصعبة فريق المدرب ميكيل أرتيتا يرمي بثقله بغية تحقيق الفوز والنقاط الثلاث والابتعاد عن المراكز المتأخرة، حيث يتواجد حاليا الفريق في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة، أما تشلسي الذي قام بالميركاتو الأضخم هذا العام نتائجه غير مستقرة، حيث نجح في الفوز في مباراته الماضية على حساب وست هام يونايتد وتلقى خسارة في الجولة التي سبقتها أمام وولفرهامبتون.

ويمتلك تشيلسي فرصة أكبر من آرسنال لتحسين وضعيته إن تمكن من خطف الفوز خارج أرضه، إذ يتواجد حاليا في المركز الخامس برصيد 25 نقطة وتفصله نقطة عن ايفرتون صاحب المركز الرابع، ونقطتان عن ليستر سيتي الذي يتواجد في المركز الثاني.

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