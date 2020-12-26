“نابولي” يُقرّر بيع “رويز” في “الميركاتو” المقبل

أكدت الصحافة الايطالية أن “نابولي” بات مُستعدًا للاستماع للعروض المُقدّمة للاعب وسطه، الإسباني فابيان رويز، خاصة أن فريق الجنوب الإيطالي يُوقف إجراءات تجديد عقده.

و يرتبط “رويز” مع “نابولي” بعقد يمتد إلى عام 2023، وكان من المُفترض تمديده لعاميْن إضافييْن، لكن المفاوضات توقفت.

ووفق الصحافة الإيطالية؛ فإن التفاوض سيبدأ مع الأندية الراغبة في ضمّ اللاعب وأبرزها “ريال مدريد وبرشلونة”، حيث يتم الاستماع إلى العروض التي تبدأ من 50 مليون يورو على الأقل.

وكان “رويز” قد انتقل موسم 2018 من “ريال بيتيس” إلى “نابولي” ليصبح سريعًا، أحد أعممدة الفريق”

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