“الهوني والمقصي” يدعمان منتخب الشباب.. معنويًا

زار اللاعبان الدوليان، حمدو الهوني و أحمد المقصي، بعثة المنتخب الوطني للشباب في مقرّ الإقامة بالعاصمة التونسية.

وجاءت زيارة “الهوني والمقصي”؛ لغرض دعم وتشجيع لاعبي المنتخب الوطني، قبل المباراة الحاسمة مع تونس، مساء غد.

ويحتاج “فرسان المتوسط الشباب” إلى تحقيق التعادل فقط؛ من أجل العبور إلى نهائيات كأس أفريقيا للشباب في موريتانيا، بينما يجعل الفوز على “نسور قرطاج”؛ المنتخب بطلاً لبطولة شمال أفريقيا.

وحقق أبناء المدير الفني، عياد القاضي، الفوز على الجزائر والتعادل مع المغرب، بينما تعادل منتخب تونس أمام هذين المنتخبين، وكان المنتخب المغربي قد تأهّل سلفًا لكأس أفريقيا بعد التعادل مع المنتخب الوطني.

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