“السيتي” يستقبل “نيوكاسل” للعودة للمنافسة على “البريميرليغ”

يستقبل “مانشستر سيتي”، مساء اليوم، على ستاد “الاتحاد”، ضيفه “نيوكاسل” ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى “السيتيزن” لتأكيد صحوته في “البريميرليغ”، عقب تدهور نتائجه هذا الموسم.

وكان “السيتي” قد حقّق الانتصار في آخر جولة على حساب “ساوثهمبنون”، ولكنه كان قد وقع قبل ذلك في فخ التعادل مرتين مع الجار “مانشستر يونايتد”، و”ويست بروميتش البيون”.

ويحتل “مانشستر سيتي” المركز الثامن بـ 23 نقطة.

من جهته، يحاول “نيوكاسل” تحسين وضعه في سلم الترتيب، حيث يحتل المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

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