اخبار الرياضة

الأهلي والهلال يتفوقان في أولى لقاءات الدوري الليبي للكرة الطائرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

انطلقت، الجمعة، منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة في المنطقة الأولى بإقامة مباراتين، وذلك تحت إشراف الاتحاد الفرعي للعبة ببنغازي

وشهدت الجولة الأولى من منافسات الدوري الليبي لكرة الطائرة، فوز فريق الأهلي بنغازي في المباراة الأولى أمام البراق بثلاث أشواط دون مقابل.

وفي المباراة الثانية تفوق فريق الهلال للكرة الطائرة على نظيره المروج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

يشار إلى أن الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة ببنغازي اتخذ كافة التدابير الاحترازية المتفق عليها للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

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