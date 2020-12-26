“شباب أبو سليم” يتغلّب على “النور”.. وُديًّا

يواصل فريق “شباب أبو سليم” خوض عدد من المباريات الوديّة، حيث حل فريق “شباب نادي النور” في بلدية سوق الخميس امسيحل، ضيفًا عليه؛ ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق دوري الشباب في طرابلس، خلال الفترة المقبلة.

واستطاع “شباب أبو سليم” الخروج فائزًا بهذا اللقاء الأخوي الودّي، بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدفيْن.

وتعتبر هذه المباراة الأولى لـ”شباب النور”، بينما تعدّ الثانية لأبناء المدير الفنّي، حبيب الغابري.

وكان اللقاء بمثابة الفرصة للمديريْن الفنييْن، “الغابري والزايدي”؛ لتجربة العديد من اللاعبين الجدد، والتأكد من جاهزيتهم وأحقيتهم في الدفاع عن ألوان الفريقين، سواءً الضيوف أو أصحاب الضيافة.

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