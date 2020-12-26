“التربي” يُساهم في فوز “السلط” على “الجزيرة”.. في الدوري الأردني

حقّق فريق “السلط” الأردني، الذي يحترف ضمن صفوفه، الليبي أحمد التربي؛ نتيجة الفوز على حساب فريق “الجزيرة” بخمسة أهداف دون ردّ، ضمن الأسبوع الـ 18من منافسات دوري المحترفين.

واستطاع “التربي” تسجيل الهدف الخامس لصالح فريق “السلط”، قبل نهاية المباراة بدقائق.

وبهذا الفوز؛ وصل “السلط” إلى النقطة الـ 24 في المركز الرابع، وتفصله ثماني نقاط عن فريق “الرمثا”، الذي يحتلّ المركز الثالث.

وانتقل “التربي” إلى صفوف فريق “السلط”، منذ حوالي أربعة أشهر؛ عقب توقف نشاط كرة القدم في ليبيا، واتجاه العديد من اللاعبين الليبيين للاحتراف

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