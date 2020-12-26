الصربي ديجان توميك يصل ليبيا للإشراف على سلة المروج

وصل المدرب الصربي ديجان توميك إلى مدينة بنغازي بغية التحول إلى مدينة المرج واستلام فريق المروج لكرة السلة الذي يستعد لانطلاق منافسات الدوري.

وسيبدأ فريق المروج تحضيراته للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الصربي في قاعة المرحوم أحمد موسى الحاسي للألعاب الرياضية.

وكان المروج من أبرز فرق الموسم الماضي لدوري كرة السلة حيث استطاع التفوق على مجموعة كبيرة من الفرق المنافسة على اللقب تحت إشراف مدربه السابق صلاح السوكني.

وبدأت أندية دوري كرة السلة تحضيراتها لانطلاق الموسم الجديد الذي حدد اتحاد اللعبة انطلاقه في نهاية شهر يناير القادم.

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