المصري محمد عودة يصل بنغازي لتدريب النصر

وصل المدرب المصري محمد عودة إلى مدينة بنغازي لكي يبدأ مرحلة الإشراف على فريق النصر الذي يستعد لبداية الدوري الممتاز المزمع انطلاقه منتصف شهر يناير القادم.

والتقى عودة رئيس النادي أسامة أبوزيد وبحث معه الخطط الموضوعة للفترة القادمة حيث يتأهب النصر لمواجهة فريق الاتحاد في نهائي كأس السوبر الذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن.

وتعاقد النصر مع المدرب المصري محمد عودة قبل حوالي شهرين حيث أشرف على قيادة الفريق في منافسات دوري أبطال أفريقيا إذ ودع النصر البطولة بخسارته ذهابا بهدفين مقابل لا شيء أمام شباب بلوزداد الجزائري وإيابا بذات النتيجة.

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