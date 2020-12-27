“السيتي” يؤكد إصابة “جيسوس وووكر” بـ”كورونا”

أكد نادي “مانشستر سيتي”، يوم أمس الجمعة، إصابة لاعبيه “غابرييل جيسوس وكايل ووكر”، بفيروس “كورونا”، بعد أن ظهرت نتائجهما إيجابية.

ونشر “مانشستر سيتي”، في بيان رسمي عبر موقعه، خبر إصابة “جيسوس ووكر” بفيروس “كورونا” إضافة إلى موظفيْن اثنيْن في النادي.

وأضاف “الستزم”، في البيان، أن الرباعي سيخضع لفترة العزل الصحي؛ تماشيًا مع البرتوكول الخاص المعتمد من قبل الحكومة في بريطانيا، وكذلك البروتوكول المُطبّق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمنى “السيتي” الشفاء للجميع، والعودة في أقرب وقت للتدريبات.

وتشهد بريطانيا موجة جديدة قوية من “كورونا” بعد اكتشاف سلالة جديدة للفيروس هي “كوفيد 20”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية