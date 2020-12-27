حكم جزائري يقود لقاء شباب ليبيا وتونس

أخبار ليبيا24 سيتولى طاقم تحكيم جزائري، بقيادة لطفي بوقواسة، إدارة مباراة منتخب ليبيا للشباب ونظيره التونسي ، اليوم الأحد، على ملعب حمادي العقربي برادس، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس .

ويأتي اللقاء في ختام بطولة شمال أفريقيا للشباب (تحت 20 عاما)، المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية (موريتانيا 2021).

وسيكون في مساعدة بوقواسة، كل من عباس الزرعوني ونبيل بونوة، والحكم الرابع المغربي جلال جيد، ومواطنه هشام آيت عبو حكما مساعدا احتياطيا، بينما سيراقب المباراة المصري عصام عبد الفتاح.

وسيتم التعرف من خلال هذه المباراة، على المنتخب الذي سيرافق المغرب لنهائيات أفريقيا.