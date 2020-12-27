ختام ناجح لبطولة المنطقة الشرقية لرفع الأثقال

أخبار ليبيا24- خاص اختتمت في بنغازي خلال اليومين الماضيين منافسات بطولة المنطقة الشرقية لرفع الأثقال التي تواصلت على مدى يومين بصالة مركز المعاقين.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي لرفع الأثقال نوري هيلان :”إن البطولة شهدت تنافسًا قويًا في فئات البراعم والناشئين والشباب والكبار”.

وأوضح هيلان لـ”أخبار ليبيا24″ أن نادي الأخضر حل أولًا بعد أن جمع 211 نقطة فيما جاء بنغازي الجديدة ثانيًا بعد أن جمع 203 نقاط وحل الوحدة بنغازي ثالثًا بـ 85 نقطة.

وأضاف رئيس الاتحاد الفرعي أن مستوى البطولة يعتبر ممتاز خاصة أن العناصر التي شاركت كانت جديدة ومن أعمار 2007،2008،2009.