فريق المروج لكرة السّلة يستعدّ لانطلاق الموسم الجديد بإشراف ديجان توميك

المرج 27ديسمبر2020(وال) تستعد أندية دوري كرة السلة لتحضير انطلاق الموسم الجديد الذي حدد اتحاد اللعبة بدايته في نهاية شهر يناير القادم .

هذا وقد بدأ، مساء أمس السبت ، فريق المروج تحضيراته للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الصربي “ديجان توميك” الذي عقد فور وصوله إلى مدينة المرج اجتماعاً مع الفريق لمدة 30 دقيقة.

يذكر بأن ” ديجان توميك” باشر التدريبات الأولى له مع فريق المروج لكرة السلة في قاعة المرحوم “أحمد موسى الحاسي” للألعاب الرياضية، وكان المروج من أبرز فرق الموسم الماضي لدوري كرة السلة.

كما أن فريق المروج ، قد استطاع التفوق على مجموعة كبيرة من الفرق المنافسة على اللقب تحت إشراف مدربه السابق “صلاح السوكني” ( وال ـ المرج) أ ف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال