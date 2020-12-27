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طائرة الأهلي طرابلس تحقق فوزها الأول على حساب الجزيرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق الأهلي طرابلس فوزا مستحقا على ضيفه الجزيرة بثلاثة أشواط دون مقابل في قمة لقاءات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2020/2021.

وشهد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بقاعة طرابلس الكبرى تقاربا في المستوى والنقاط بعدما قدم شباب زوارة مستوى متميزا في مواجهة نجوم الأباتشي الكبار بقيادة المعروق وأبو لبابة وأبو زريبة.

وكانت ضربة بداية هذه النسخة الجديدة من المسابقة قد انطلقت بلقاء جمع بين فريقي الاتحاد والوحدة الويفات والذي حسمه أبناء باب بن غشير لمصلحتهم دون عناء بثلاثة أشواط دون مقابل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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