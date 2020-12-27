طائرة الأهلي طرابلس تحقق فوزها الأول على حساب الجزيرة

حقق الأهلي طرابلس فوزا مستحقا على ضيفه الجزيرة بثلاثة أشواط دون مقابل في قمة لقاءات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2020/2021.

وشهد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بقاعة طرابلس الكبرى تقاربا في المستوى والنقاط بعدما قدم شباب زوارة مستوى متميزا في مواجهة نجوم الأباتشي الكبار بقيادة المعروق وأبو لبابة وأبو زريبة.

وكانت ضربة بداية هذه النسخة الجديدة من المسابقة قد انطلقت بلقاء جمع بين فريقي الاتحاد والوحدة الويفات والذي حسمه أبناء باب بن غشير لمصلحتهم دون عناء بثلاثة أشواط دون مقابل.

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