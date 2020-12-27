بحضور قدامى النادي.. “الفالوجا” يستضيف بطولة الفئات السنية

وسط حضور حشد كبير من الجمهور انطلق بنادي الفالوجا في بلدية سواني بن آدم دوري كرة القدم للفئات السنية بمشاركة ثمانية فرق من البلدية طرابلس وجنزور والعزيزية والساعدية وقرقوزه.

وشهدت المباراة حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفالوجا وعدد من اللاعبين القدامى وجمعت المباراة الافتتاحية فريق السواني مع فريق الميادين سبورت حيث انتهت المباراة لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

وتأتي إقامة هذا الدوري بنادي الفالوجا من أجل اختيار أفضل الرياضيين لتدعيم فريق الأشبال والأواسط من أجل المشاركة في الموسم الجديد من الدوري.

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