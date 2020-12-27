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بحضور قدامى النادي.. “الفالوجا” يستضيف بطولة الفئات السنية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وسط حضور حشد كبير من الجمهور انطلق بنادي الفالوجا في بلدية سواني بن آدم دوري كرة القدم للفئات السنية بمشاركة ثمانية فرق من البلدية طرابلس وجنزور والعزيزية والساعدية وقرقوزه.

وشهدت المباراة حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفالوجا وعدد من اللاعبين القدامى وجمعت المباراة الافتتاحية فريق السواني مع فريق الميادين سبورت حيث انتهت المباراة لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

وتأتي إقامة هذا الدوري بنادي الفالوجا من أجل اختيار أفضل الرياضيين لتدعيم فريق الأشبال والأواسط من أجل المشاركة في الموسم الجديد من الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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