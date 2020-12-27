منتخب الشباب يفقد أمله في التأهل لبطولة أفريقيا

فقد المنتخب الوطني للشباب مباراته أمام المنتخب التونسي في إطار منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها موريتانيا في عام 2021.

وأنهى منتخب الشباب الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الرابعة والثمانين سجل المنتخب التونسي هدفا قاتلا عن طريق لاعبه شهاب لعبيدي أنهى به آمال الفرسان في التأهل لنهائيات بطولة أمم أفريقيا حيث رفعت تونس رصيدها للنقطة الخامسة في المركز الثاني خلف المغرب بينما تجمد رصيد منتخب الشباب عند النقطة الرابعة وغادر الحدث الأفريقي.

وخسر المنتخب الوطني للشباب بهذه النتيجة فرصته في التأهل لنهائيات بطولة أمم أفريقيا حيث انسحب المنتخب المصري في الجولة الأولى وتفوق على الجزائر في الثانية وتعادل في الثالثة أمام المغرب.

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