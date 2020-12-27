الإتحاد الفرعي “قمينس سلوق” يجري اختبار لعبة “الكاراتيه” للاعبي الاتحاد

قمينس 27 ديسمبر 2020 (وال) – أجرى الاتحاد الفرعي “قمينس سلوق” اختبار لعبة الكاراتيه للاعبي الاتحاد الفرعي ببلديتي سلوق وقمينس تحت اشراف لجنة الاتحاد الفرعي بنادي المجاهد.

واجتاز اللاعب “ابراهيم سعد” اختبار لعبة الكاراتيه واللاعب “عبدالمجيد علي” من “كيو 7” إلى “كيو 6” بنجاح متحصلين على الحزام الأصفر.

واثنى رئيس مجلس الادارة بنادي المجاهد على اللجنة المشرفة من الاتحاد الفرعي “سلوق قمينس” وذلك لدعمها المستمر للأعبي الاتحاد الفرعي بالبلديتين. (وال – قمينس) ع م

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