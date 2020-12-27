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التاورغي ينضم لصفوف النصر.. وأبو عجيلة يجدد عقده

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تعاقد النادي مع المهاجم عامر التاورغي، وتجديد عقد اللاعب مهند أبو عجيلة.

ووصل اللاعبان في المرحلة السابقة إلى طريق مسدودة مع إدارة النادي قبل بداية المشاركة الأفريقية لكن الاتفاق حدث في نهاية المطاف.

وخاض التاورغي في السابق عدة تجارب رفقة أندية التحدي والنجمة والأهلي طرابلس في الدوري الذي توقف قبل عام ونصف بشكل إجباري.

بينما يعتبر أبو عجيلة من أبرز لاعبي النصر وشارك معه في الموسمين الماضيين ببطولتي أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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