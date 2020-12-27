مصراتة تحتضن بطولة فروسية قفز الحواجز

احتضنت مصراتة يومي الجمعة والسبت، بطولة فروسية قفز الحواجز على مستوى المنطقة الغربية بمشاركة واسعة وصلت لأكثر من 25 ناديا.

وحاول القائمون على هذا المهرجان إنجاحه منذ يومه الأول لإعادة الحياة الرياضية التي توقفت بشكل إجباري في الفترة الماضية عقب تفشي فيروس كورونا.

وأكد الحكم ناصر البريكي أن مهرجان الفروسية هذا سار على خير مايرام حيث عملت اللجنة المنظمة طوال الفترة الماضية على توفير جميع الإمكانيات اللازمة.

وتحظى رياضة الفروسية في ليبيا بشعبية كبيرة وهو ما يجعل جميع المهرجانات تشهد مشاركة واسعة وحضور حشد كبير من الجمهور الرياضي.

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