“أشعلت مواقع التواصل”.. رسائل دعم ومواساة لمنتخبنا للشباب

بعد خسارة المنتخب الوطني للشباب أمام تونس، وعدم تأهّله لكأس أفريقيا في موريتانيا؛ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الدعم للاعبين الشباب.

وكانت البداية مع المحترف الليبي في صفوف الترجي التونسي، حمدو الهوني، الذي أشاد باللاعبين على أدائهم، وطلب منهم الاستمرار على هذا المنوال، وأشار إلى أن المنتخب الليبي في الفئات السنّية، دائمُا، ما يكون الأفضل بين منتخبات شمال أفريقيا.

وقال “الهوني”: عندما يصعد اللاعبون للمنتخب الأول؛ تتبدّل الأحوال، بينما المنتخبات الأخرى تكون قد وصلت إلى مستويات عالية.

ووجّه رسالة للمسؤولين في الرياضة الليبية، حثّهم فيها على ضرورة الاهتمام بالفئات السنّية.

من جهته، أشاد مُدرّب المنتخب التونسي، ماهر الكنزاري، بأداء “فرسان المتوسط”، عندما قال في المؤتمر الصحفي، إنه حقّق الأصعب بالتأهل على حساب أبرز منتخب في بطولة شمال أفريقيا، مُشيدًا بأداء اللاعبين الليبيين ووصفهم بـ”المهاريين”.

بدوره، اعتذر قائد المنتخب الوطني، أيمن التيهار، للجمهور الليبي، عبر حسابه على تطبيق “انستغرام” قائلاً: باسمي وباسم كل اللاعبين نعتذر وسامحونا لأن ماقدرناش نفرحوكم، بس نوعدكم أن القادم حيكون أفضل.

أما محمد خليل؛ فقد نشر على “الانستغرام”، اعتذارًا للجمهور الرياضي في ليبيا، الذي كان راضيًا عن أداء منتخب الشباب، رغم ضياع فرصة التأهّل لكأس أفريقيا.

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