“خليج سرت” يُواصل تحضيراته في معسكره بطرابلس

انطلق نادي “خليج سرت”، في المرحلة الثانية، من التدريبات، من خلال تواجده في معسكره بطرابلس، تحت إشراف المدير الفني، جمال خميس، حيث وفّرت إدارة النادي جميع الإمكانات اللازمة ليكون المعسكر بالصورة المطلوبة.

ودخل الفريق في معسكر مغلق، في مدينة “سرت”، على أرضية ملعب النادي، ضمن مرحلة الإعداد البدني للفريق، حيث استمر المعسكر لمدة ثلاثة أسابيع، ووقف “خميس”، خلاله، على إمكانية جميع اللاعبين.

ويسعى فريق “خليج سرت” إلى أن يكون جاهزًا للموسم الجديد المُزمع انطلاقه في يناير المقبل، من خلال خوضه لعدد من المباريات الوُدّية في معسكره الحالي في العاصمة طرابلس.

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