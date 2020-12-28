إبرام عقد رعاية بين “سلة النصر” وشركة “LTT”

اختارت شركة “ليبيا للاتصالات والتقنية”، “LTT”، التعاقُد مع الفريق الأول لكرة السلة بنادي “النصر”؛ بعد تألقه اللافت خلال السنوات الأخيرة.

ونشر المركز الإعلامي لنادي “النصر”، صورًا لرئيس مجلس إدارة النادي، المهندس أسامة أبوزيد، مع قائد الفريق، عبدالرازق التركي، بعد توقيع العقود، حيث ظهر شعار “LTT” على قميص فريق “النصر” لكرة السلة.

وشكر “أبوزيد” كل من ساهم في إتمام عقد الرعاية؛ الذي أكد أنه سيساهم في الارتقاء بالرياضة في النادي، للمحافظة على مركزه في ليبيا وكذلك المنافسة على الألقاب الخارجية.

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