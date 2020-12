استعداداً لـ«الشان».. اتحاد الكرة يُعلن قائمة المنتخب الليبي

نشر الاتحاد اللييي لكرة القدم، يوم الاثنين، قائمة المنتخب الوطني للاعبين المحليين المشاركين في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين المقامة بالكاميرون.

وستنطلق بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في السابع عشر من شهر يناير القادم.

وضمت القائمة 28 لاعباً محلياً، هم:

فتحي الطلحي، أحمد عزاقة، مراد الوحيشي، معاذ اللافي، ربيع اللافي، صلاح فكرون، منصور رزق، علاء القجدار، عبد العزيز نصر، حامد فرج ، عبد الله الشريف، على محمد، محمد مفتاح، عمران سالم، إبراهيم بو دبوس، معتز المهدي، خالد مجدي، المهدي الهوني، محمد جدور، طاهر بن عامر، معاذ العمامي، الشامخ فرج، عبد الله بلعم، زكريا الهريش، محمد مكاري، أنس المصراتي، محمد التاورغي، أحمد شلبي.

ويترأس الفريق الفني المشرف على تدريب المنخب الوطني للمحليين المدرب المونتنيجري “زوران فيليبوفيتش”، ويساعده المدرب الليبي “محمد الككلي”.

