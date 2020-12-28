الاتحاد الليبي لكرة القدم يكشف عن قائمة المنتخب المشارك في بطولة أفريقيا الكاميرون 2021

طرابلس 28 ديسمبر 2020 (وال)- كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الإثنين، عن قائمة عناصر المنتخب الأول للاعبين المحليين لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا الكاميرون 2021.

وأصدر الأمين العام للاتحاد عبد الناصر الصادق أحمد – كتاب – موجه لرؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم – يطالبهم فيه بإبلاغ الأندية الواقعة في نطاقها بشأن التحاق الرياضيين المدرجين ضمن القائمة المنتخب الذي سيدخل في معسكر إعدادي بالجارة مصر ابتداء من الرابع من شهر يناير والبالغ عددهم 28 لاعبًا، والتي ستشارك في البطولة التي ستقام في 17 يناير المقبل. (وال- طرابلس) م ب/ ر ت

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