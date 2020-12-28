بنور لـ218: غياب الدوري مؤلم.. ومنتخب الشباب مشروع يستحق الاهتمام

قال المدرب جمال بنور، إن مرحلة غياب الدوري الممتاز طوال الفترة الماضية كانت مؤلمة بالنسبة له وعلى جميع المدربين المحليين بعد مرحلة البطالة الكروية الإجبارية التي حدثت بسبب الحرب عام 2019 وكذلك بسبب فيروس كورونا في عام 2020.

وأوضح بنور، في تصريحات خاصة لبرنامج “GAME” على قناة “218”، الاثنين، أنه اتجه في مرحلة التوقف إلى الدورات التدريبية في مجال التدريب لكي يستثمر هذه المرحلة في تطوير نفسه.

وأضاف بنور أن اتحاد الكرة مطالب بزيادة جرعات الدورات التدريبية لكي يساعد المدرب المحلي على التطور أسوة بباقي دول العالم.

وأثنى بنور على منتخب الشباب قائلا إنه مشروع يستحق الاهتمام ومن المفترض أن يكون على رأس أولويات اتحاد الكرة في الفترة القادمة.

وطالب بنور بعض الأندية التي تعرقل انطلاق نشاط كرة القدم وعودة الدوري بتغليب المصلحة العامة حتى تدور العجلة ويعود النشاط الرياضي في أقرب فرصة ممكنة.

وكان اتحاد الكرة في وقت سابق قد أعلن انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في منتصف شهر يناير كما أعلن عن سحب قرعة الدوري يوم الخميس القادم.

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