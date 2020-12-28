قريش لـ218: الرياضة الليبية تنقصها البنية التحتية والاهتمام الرسمي

ذكر رئيس الاتحاد العام للرماية عادل قريش، أن الرياضة الليبية تنقصها البنية التحتية والاهتمام من الدولة حتى تتطور في الفترة القادمة.

وأضاف قريش، في تصريحات خاصة لبرنامج “GAME” على قناة “218”، الاثنين، أن الدعم المالي الذي يتلقاه اتحاد الرماية يصل لحوالي 270 ألف دينار ليبي وهذا لا يُغطي احتياجات اللعبة في ليبيا، بحسب وصفه.

وأكد قريش أن عمل اتحاد الرماية في المرحلة الحالية يعتبر انجازا قياسا بالإمكانيات المتوفرة لهم.

وقال قريش إن اتحاد الرماية في بداية العام القادم سيقيم دورة تدريبية على المستوى الأفريقي ستكون الأولى من نوعها، كما سيشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم التي ستقام في مصر شهر فبراير القادم.

وكان اتحاد الرماية من أبرز الاتحادات الرياضية في عام 2020 من خلال مبادراته التي عمل من خلالها على زيادة جرعة الوعي لدى الشعب الليبي من فيروس كورونا.

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