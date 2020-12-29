دروي الأبطال.. فوز صريح لـ “مولودية الجزائر” على “الصفاقسي”

سجل المهاجم “سامي فريوي” هدفين ليقود مولودية الجزائر للفوز 2-صفر على الصفاقسي التونسي في ذهاب الدور الثاني بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم -الاثنين- وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وحقق “فريوي” التقدم لمولودية الجزائر في الدقيقة 28 قبل أن يضاعف النتيجة بعد “6”دقائق ليمنح فريقه تفوقاً مريحاً قبل لقاء الإياب في مدينة “صفاقس” التونسية.

يشار إلى أن فريوي قد أهدر فرصة تسجيل ثلاثية بعد أن أضاع ركلة جزاء في الدقيقة “89” ، فيما تابع “عبد الحفيظ عبد الحق” الكرة المرتدة من حارس الصفاقسي إلى الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية