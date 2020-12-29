“زوران فيليبوفيتش” يُعلن قائمة منتخب المحليين.. (أسماء)

يبدأ المنتخب الوطني المحلي تحضيراته للشأن مطلع الشهر المقبل، واختار المدرب الجديد لـ”فرسان المتوسط”، المونتينغري زوران فيليبوفيتش، قائمته للبطولة المرتقبة.

وشهدت قائمة “فيليبوفيتش” جدلاً واسعًا من قبل متابعي الرياضة في ليبيا بسبب عدم وجود أي لاعب من منتخب الشباب فيها رغم الأداء الجيد الذي قدمه شبان ليبيا في بطولة شمال أفريقيا.

واختار مدرب المنتخب الوطني، المونتنيغري، أن يبدأ المعسكر التحضيري في العاصمة المصرية القاهرة ليخالف بذلك ما أعلنه اتحاد الكرة بأن على المدرب الجديد أن يكون موجودًا في ليبيا ولكن معسكر منتخب المحليين سينطلق في السادس من يناير في القاهرة بمشاركة 28 لاعبًا من أندية “النصر والمدينة والأهلي طرابلس والاتحاد والهلال وأبوسليم والأهلي بنغازي”.

وتنطلق التحضيرات الفعلية لـ”شان الكاميرون” من القاهرة وهي بطولة تعتبر الأفضل لدى المنتخب الوطني، خاصة أنه استطاع التتويج بها عام 2014 في جنوب أفريقيا واستطاع بلوغ نصف النهائي في عام 2018 في المغرب، فيما يأمل اللاعبون المحليون في العودة من جديد لمنصات التتويج من خلال نسخة الكاميرون.

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