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تأجيل مباراة “إيفرتون ومانشستر سيتي” بسبب “كورونا”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتشاور مع “مانشستر سيتي”، و”إيفرتون”؛ تأجيل مباراة الفريقيْن، التي كانت مُقرّرة، يوم أمس، على ملعب “غاديسون براك” ضمن الجولة الـ 16.

وأجّلت الرابطة المباراة بناء على الاستشارات الطبية، عقب إصابة عدد من لاعبي “مانشستر سيتي” بفيروس “كورونا”، حيث أجريت الفحوصات للاعبي الفريقين ليرتفع عدد الحالات في “السيتزن” إلى أربع حالات؛ مما أدى إلى تأجيل المباراة؛ خوفًا من تفشي الفيروس بصورة أكبر.

ويخضع جميع المصابين للعزل الذاتي وفق البروتوكول المُعتمد من الحكومة البريطانية، وسيتم إغلاق مقر تدريبات الفريق لحين إجراء فحوصات جديدة للتأكد من سلامة الجميع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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