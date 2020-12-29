جولة جديدة من “الليغا” تنطلق بمواجهة “برشلونة وإيبار”

تقرير 218

بعد أسبوع من التوقف بسبب إجازة أعياد الميلاد؛ تعود مساء اليوم، عجلة الدوري الإسباني للدوران، من جديد، والعيون تتجه مباشرة لقطبيْ الكرة الإسبانية “برشلونة وريال مدريد”.

ورغم أن الفريق “الكتالوني” بعيد عن المراكز المنافسة على اللقب، إذ يحتل المركز الخامس؛ فإنه دائمًا مركز تشجيع الجمهور ومتابعة جميع مبارياته، لأنه قادر على العودة في أي لحظة.

“برشلونة”، اليوم؛ يستقبل “إيبار”، في ملعب “الكامب نو” والنقاط الثلاث يجب أن تكون بألوان “الأحمر والأزرق” إذا ما أراد أبناء “كومان”، المواصلة في المنافسة.

وسيكون أبرز الغائبين عن مواجهة “إيبار”، نجم الفريق ليونيل ميسي الذي اختار “كومان” إعطائه فرصة للراحة.

أمّا “ريال مدريد”، فسيحلّ ضيفًا على “إلتشي” في هذه الجولة، وقد حسّن “المرينغي” وضعه في “الليغا”، بشكل كبير، بعدما حقّق خمسة انتصارات متتالية، وبات يتساوى مع جاره “أتلتيكو مدريد”، في النقاط غير أن الأخير تنقصه مباراتان، ومن الممكن أن يبتعد في الصدارة في حال تحقيق الفوز فيهما.

من جهته، سيكون “الروخي بلانكوس” على موعد مع مواجهة “مدريدية” خالصة عندما يستقبل “خيتافي” على أرضية ملعب “واندا ميترو بوليتانو”.

ويسعى أبناء المدير الفني، دييغو سيميوني، للمنافسة على اللقب، هذا الموسم، بعد غياب عن منصات التتويج استمرّ لستّ سنوات.

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