التعاون يتعاقد مع أسماء واعدة لقيادة الفئات السنية

أخبار ليبيا24 تعاقدت إدارة نادي التعاون رسمياً أمس الإثنين مع طاقم الفني جديد للإشراف على الفئات السنية بالنادي خلال الموسم الحالي 2020-2021.

وسيشرف المدرب الوطني محمود الزياني على تدريبات فريق الأواسط ، ومصطفى الشويهدي على فريق الأشبال، والمدرب محمد أقحيزان على فرق البراعم .

و سبق للمدربين وأن خاضوا عدة تجارب حيث أشرف الزياني فيما سبق على فرق الفئات السنية لأندية النصر والأهلي بنغازي والنجمة والوحدة العربية والهدف ، كما عيّن مؤخراً كمحاضر باللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

من جانبه عمل الشويهدي كمدرب لفئة الأشبال بنادي النصر خلال الثلاثة أعوام الأخيرة وحقق نتائج جيدة.