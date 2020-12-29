“أتلتيكو مدريد” يبحث عن بديل لمهاجمه الإسباني “كوستا”

بدأ “أتلتيكو مدريد”، فعليًا، في البحث عن بديل للمهاجم الإسباني، دييغو كوستا، بعد أن أعلن الأخير رغبته في الرحيل.

وأكدت الصحافة الإسبانية أن رحيل “كوستا” عن “الروخي لانكوس”، بات وشيكًا بعد أن طلب اللاعب من الإدارة، إنهاء عقده لظروف عائلية.

كما غاب “كوستا” عن تدريبات، أمس الاثنين، تحضيرًا لمواجهة “خيتافي”. وبدأت إدارة الفريق المدريدي في البحث عن البديل المناسب.

وطُرح اسم مهاجم “نابولي”، أركاديوز ميليك، بقوة، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل، ومن المُتوقع ضمّه مقابل مبلغ جيد نظرًا للعلاقة الجيدة بين الفريقين.

وأكدت الصحافة الإسبانية أن “الروخي بلانكوس”، يدرس التعاقُد مع “رودريجو مورينو أو راؤول دي توماس أو سيدريك باكامبو وماكسي جوميز”.

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