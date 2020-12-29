طرابلس تحتضن قرعة “المُمتاز”.. الخميس المقبل

حدّدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، موعدًا لسحب قرعة الدوري المُمتاز للموسم الجديد.

وكان رئيس لجنة المسابقات، حسين البوسيفي، قد أعلن، سابقًا؛ أن الدوري سينطلق في الـ 15 من يناير المُقبل، بعد غياب استمر لعام ونصف، بسبب الأحداث التي مرّت بها البلاد.

من جهتها، بدأت الأندية تحضيراتها لانطلاق “المُمتاز” من جديد، غير أن أندية المنطقة الشرقية، طالبت بالحصول على الدعم المالي، قبل بدء المنافسات المقرّر انطلاقها في شهر يناير، ولم يردّ اتحاد الكرة حتى الآن على مطالب الأندية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية