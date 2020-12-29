عماد التركي يفوز برئاسة نادي الوحدة

فاز عماد التركي في انتخابات رئاسة نادي الوحدة التي أجرتها الجمعية العمومية عقب استقالة الرئيس السابق عبدالله الطبيب.

وضمت قائمة التركي كلاً من زكريا المجراب، وعبد الماجد منصور، وفاتح عريبي، وعادل عاشور، وإبراهيم أبورحاب، إضافة إلى اللاعب الدولي السابق عبد المنعم الشرع، الذي يعد من أبرز أسماء الرياضيين القدامى في نادي الوحدة.

ويبلغ رئيس نادي الوحدة الجديد عماد التركي من العمر 50 عاما ويحمل بكالوريوس القانون وإدارة الأعمال، ولديه طموحات لإعادة بناء النادي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية وشخصية في طرابلس.

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