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عماد التركي يفوز برئاسة نادي الوحدة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز عماد التركي في انتخابات رئاسة نادي الوحدة التي أجرتها الجمعية العمومية عقب استقالة الرئيس السابق عبدالله الطبيب.

وضمت قائمة التركي كلاً من زكريا المجراب، وعبد الماجد منصور، وفاتح عريبي، وعادل عاشور، وإبراهيم أبورحاب، إضافة إلى اللاعب الدولي السابق عبد المنعم الشرع، الذي يعد من أبرز أسماء الرياضيين القدامى في نادي الوحدة.

ويبلغ رئيس نادي الوحدة الجديد عماد التركي من العمر 50 عاما ويحمل بكالوريوس القانون وإدارة الأعمال، ولديه طموحات لإعادة بناء النادي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية وشخصية في طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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