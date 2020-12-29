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ليستر سيتي يعود بالتعادل من كريستال بالاس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق ليستر سيتي تعادلاً صعباً أمام مضيفه كريستال بالاس بهدف لمثله لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأخر ليستر في النتيجة بعد أن افتتح ويلفريد زاها التسجيل لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 58 لكن هارفي بارنز تمكن من إحراز هدف التعادل قبل نهاية المباراة بـ7 دقائق.

يذكر أن ليستر سيتي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 18 أضاعها إيهيناتشو.

وبذلك يرفع ليستر رصيده للنقطة 29 في المركز الثاني متساوياً مع إيفرتون الذي تنقصه مباراة، بينما رفع كريستال بالاس رصيده للنقطة 19 في المركز 13.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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