انتخاب عماد التركي رئيسًا لنادي الوحدة بطرابلس

طرابلس 30 ديسمبر 2020 (وال)- انتخب عماد التركي رئيسًا لنادي الوحدة الرياضي بطرابلس، في انتخابات رئاسية التي أجرتها وأشرفت عليها الجمعية العمومية للنادي، وذلك عقب استقالة الرئيس السابق عبد الله الطبيب.

هذا وضمت قائمة عماد التركي؛ كلا من زكريا المجراب، وعبد الماجد منصور، وفاتح عريبي، وعادل عاشور، وإبراهيم أبو رحاب، إضافة إلى اللاعب الدولي السابق عبد المنعم الشرع، الذي يُعد من أبرز أسماء الرياضيين القدامى في نادي الوحدة.

ويبلغ رئيس نادي الوحدة الجديد عماد التركي من العمر 50 عاما ويحمل بكالوريوس القانون وإدارة الأعمال، ولديه طموحات لإعادة بناء النادي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية وشخصية في طرابلس. (وال- طرابلس) ر ت

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