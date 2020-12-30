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النيجيري جودين زكي ينضمّ إلى صفوف “المروج”

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد فريق “المروج” مع اللاعب النيجيري، جودين زكي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الذي يتأهّب لبداية دوري الدرجة الأولى.

ووصل اللاعب إلى مدينة المرج، وباشر تدريباته مع زملائه في الفريق؛ تحضيرًا لانطلاق موسم كرة القدم.

ومثّل اللاعب النيجيري نادي “أسيك ميموزا” العاجي، وسبق له تسجيل ثمانية أهداف في الموسم الماضي، الذي توقف بشكل إجباري بسبب فيروس “كورونا”، كما لعب لنادي “رينجرز” النيجيري ومنتخب المحليين ومنتخب الكرة الشاطئية في بلاده.

ويسعى فريق “المروج” لتكوين فريق قادر على المنافسة، وتحقيق الألقاب في الدوري الممتاز، من خلال سلسلة تعاقداته الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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